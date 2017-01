Conan Exiles: Entwickler führen im Video 50 Minuten durch die Fantasywelt

Am 31. Januar startet die Early-Access-Phase des Survival-Rollenspiels Conan Exiles auf PC. Wer sich vorab gerne ansehen möchte, was ihn in der großen Spielwelt des Landes der Verbannten erwartet, der kann sich ein neues Video zum Spiel ansehen.

In diesem Video führen Funcoms Joel Bylos und Jens Erik Vaaler 50 Minuten durch verschiedene Gegenden der Welt. Dabei zeigen euch die Entwickler einige der Sehenswürdigkeiten, kämpfen gegen Monster und Wilde und sprechen mit NPCs, die mitunter interessante Informationen für euch haben. Außerdem zu sehen ist ein uralter Tempel, in welchem die Geister längst Verstorbener eine steinerne Statue anbeten. Im Video ist gut zu sehen, was euch bei einer Wanderung durch das Land der Verbannten alles erwarten kann.

Außerdem gibt es neue Informationen bezüglich des Kopierschutzes. Die Early-Access-Version von Conan Exiles wird den Denuvo-Kopierschutz nutzen. Als Anti-Cheat-Maßnahme kommt Battle-Eye zum Einsatz. Das Team gibt an, dass man keinerlei negative Auswirkungen auf den Computer oder die Performance des Spiels feststellen konnte und die beiden Tools ideal dazu geeignet sind, die harte Arbeit der Entwickler zu schützen.

Zudem ist man sich bei Funcom darüber bewusst, dass es noch einige Arbeit in Sachen Netzwerk-Code-Optimierung, Kampf und KI zu erledigen gibt. Hier arbeitet man bereits an einigen Verbesserungen.

Was Finishing-Moves angeht, so wird es diese geben, doch sie laufen regulär im Spiel ab, ohne, dass in eine andere Perspektive geschaltet wird. Allerdings hat man die Blutspritzer ein wenig reduziert. Wer einen eigenen Server hosten will, bekommt alle dafür notwendigen Dateien mit dem Client-Download. Belagerungswaffen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt. Es gilt zu bedenken, dass die Version von Conan Exiles, die am 31. Januar startet, noch keine finale Fassung ist, sondern eine Early-Access-Version.

Quelle: DualShockers