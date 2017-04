Seit einigen Monaten ist das Open-World-Survival-Spiel Conan Exiles aus dem Hause Funcom inzwischen in einer Early-Access-Version erhältlich, und der Entwickler arbeitet nach wie vor fieberhaft an der Fertigstellung seines sehr gefragten Projekts. Im Rahmen eines Twitch-Livestreams haben der Creative Director Joel Bylos und der Community Manager Jens Erik Vaaler vom norwegischen Studio kürzlich einige Details zu kommenden Änderungen beziehungsweise Neuerungen enthüllt.

Noch vor dem "Siege-Update" soll es diverse Klan-Updates geben.

Farbstoffe sollen in der Zukunft noch vielseitiger eingesetzt werden und auch Waffen, Schilde und Gebäude einfärben dürfen.

Das Team arbeitet an einem System, das es Spielern erlauben soll, zügig von hohen Orten herabsteigen zu können.

Die Darstellung menschlicher Füße wird verbessert, und soll künftig auch auf Hängen gut aussehen.

In der Woche nach Ostern sollen es 53 neue Emotes ins Spiel schaffen.

Zweihandschwerter sollen "sehr bald" kommen, Zweihandäxte sollen später folgen.

Spieler sollen künftig auf fremden Stühlen sitzen können.

Ein erfolgreicher Schildblock soll sehr bald eine Animation auslösen, die den geblockten Angreifer anfällig für einen Gegenangriff macht.

Spieler mit Avatar-Token sollen bald auf der Karte sichtbar sein.

Aufgrund des anstehenden Osterfests soll es in dieser Woche kein Update für Conan Exiles geben, doch davon abgesehen will der Entwickler sein Spiel auch weiterhin mit wöchentlichen Patches weiter ausbauen. Das Spiel ist aktuell nur für den PC verfügbar, Umsetzungen für Xbox One und PlayStation 4 sollen folgen. Für weitere Informationen zu Conan Exiles besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

