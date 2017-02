Conan Exiles: Videografikvergleich - Minimale vs. maximale PC-Einstellungen

Das Survival-MMOG Conan Exiles ist seit einigen Tagen als Early Access-Titel bei Steam erschienen und kommt bei den Fans und Spielern auf dem PC bisher sehr gut an. Auch für PS4 und Xbox One wird das Spiel, das auf dem weltbekannten Barbaren basiert, erscheinen - auf der Microsoft-Konsole soll es ebenso eine Early-Access-Phase geben, die im Frühjahr 2017 beginnen soll. Wie sich Conan Exiles im Early Access nun auf dem PC grafisch macht, haben wir in einem Videografikvergleich ergründet. Die Erkenntnisse zeigen wir euch in unserem Grafikvergleichsvideo der PC-Version, bei der wir die minimalen gegen die maximalen Grafikdetails gegeneinander antreten lassen haben. Aufgenommen wurde die Version auf folgendem Rechner: Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GTX 980, Windows 10.

Wenn ihr wissen wollt, was euch bei Conan Exiles alles erwartet, so könnt ihr euch gerne unser entsprechendes Let's Play anschauen, das euch die ersten Schritte im Survival-MMOG zeigt. Darin seht ihr unter anderem, wie unsere Redakteure Olli und Simon einen Charakter erschaffen, sich daraufhin in die Wüste begeben, zahlreiche Rohstoffe looten und daraus verschiedene Werkzeuge, Rüstungen und Waffen herstellen. Auch Kämpfe mit Gegnern sind in besagtem Let's Play zu sehen. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Conan Exiles findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Auf welcher Detailstufe ihr Conan Exiles zockt, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen verraten!