Conan Exiles: Neuer Trailer zeigt epische Schlachten mit riesigen Göttern

Funcom hat ein weiteres Video zu Conan Exiles veröffentlicht. Im neuen "Herrschen in der Welt von Conan"-Trailer werden wir Zeuge epischer Schlachten mit riesigen Göttern, die ganze Städte zerstören. Die Spieler selbst können die Kontrolle über erwähnte Götter im Spieler-'gegen-Spieler-Modus von Conan Exiles übernehmen, die aber zunächst beschworen werden müssen. Joel Bylos, Creative Director bei Funcom, bezeichnet diesen Gameplay-Aspekt als den "Inbegriff des PvP-Konfliktes in Conan Exiles".

PC-Besitzer dürfen sich bereits in Kürze in die brutale, ursprünglich von dem amerikanischen Schriftsteller Robert Ervin Howard erdachte Fantasy-Welt begeben. Conan Exiles startet am 31. Januar in die Early-Access-Testphase bei Steam. Dort ist das Open-World-Survival-Spiel zwar bereits zu finden, kann aber noch nicht vorbestellt werden. Auch der Preis fehlt noch. Irgendwann im Frühjahr 2017 wird Conan Exiles dann auch via Microsofts Game-Preview-Programm für die Xbox One erscheinen. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Conan Exiles.