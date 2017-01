Conan Exiles: Trailer, Barbarian Edition und Preise - alle Infos zum Early-Access-Start

Conan Exiles startet bekanntlich am 31. Januar in die Early-Access-Phase bei Steam. Hersteller Funcom hat nun weitere Einzelheiten hierzu bekannt gegeben. Conan Exiles wird demnach 29,99 Dollar in der Standard-Variante kosten. Außerdem gibt es eine besser ausgestattete Barbarian Edition für 49,99 Dollar. Diese Sonderausgabe enthält unter anderem mehrere (digitale) Comic-Bücher, ein Artbook, Wallpaper und den Soundtrack als Boni. Die Euro-Preise kennen wir übrigens noch nicht, dürften sich aber sehr wahrscheinlich auf 1:1 umgerechnete 29,99 beziehungsweise 49,99 Euro belaufen.

Zur passenden Einstimmung hat Funcom auch einen neuen Cinematic-Trailer zu Conan Exiles veröffentlicht, den ihr euch unterhalb ansehen könnt. Gameplay-Szenen aus dem Open-World-Survival-MMO enthält dieser allerdings nicht. Ebenfalls geplant ist Conan Exiles für PS4 und Xbox One. Während es auf der Microsoft-Konsole allerdings auch eine Early-Access-Phase (Game Preview ab Frühjahr 2017) geben wird, ist für das Konkurrenzgerät zumindest bislang nichts dergleichen angekündigt. Dabei hat Sony seine diesbezüglichen Statuten in jüngster Vergangenheit offenbar gelockert, wie Ark: Survival Evolved belegt haben sollte. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Conan Exiles.