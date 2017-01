Mit Conan Exiles wagt sich Funcom in einigen Wochen noch einmal in die Welt der Barbaren. Im Gegensatz zu Age of Conan wird's diesmal allerdings kein Online-Rollenspiel, sondern ein Survival-Abenteuer in einer offenen Spielwelt. Den Startschuss für die "Early Access"-Phase am PC soll es am 31. Januar geben - noch im Frühjahr soll Conan Exiles im Rahmen des Xbox-Vorschau-Programms auch auf Microsofts aktueller Heimkonsole landen. Wer am PC spielen möchte, kann jetzt bereits prüfen, ob sein System fit genug ist. Funcom veröffentlichte in dieser Woche die aktualisierten Systemanforderungen:



Systemanforderungen für Conan Exiles Minimal: Betriebssystem: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit CPU: Intel Core i3 3.0 GHz oder ein entsprechendes AMD-Modell

Intel Core i3 3.0 GHz oder ein entsprechendes AMD-Modell Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

4 GB RAM Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) oder ein entsprechendes AMD-Modell

Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) oder ein entsprechendes AMD-Modell DirectX: Version 11

Version 11 Festplatte: 35 GB freier Speicherplatz

Empfohlen (für Ultra-Einstellungen): Betriebssystem: Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 64 bit

Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 64 bit CPU: Intel Core i5/i7 3.0 GHz oder ein entsprechendes AMD-Modell

Intel Core i5/i7 3.0 GHz oder ein entsprechendes AMD-Modell Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 1070 oder ein entsprechendes AMD-Modell

nVidia GeForce GTX 1070 oder ein entsprechendes AMD-Modell DirectX: Version 11

Version 11 Festplatte: 35 GB freier Speicherplatz

Conan Exiles: Mod-Support und eigene Server

Funcom verspricht außerdem, dass PC-Spieler jede Menge Freiheiten bekommen sollen. Angekündigt ist unter anderem eine "vollständige Mod-Unterstützung" schon während des Vorabzugangs vor dem offiziellen Release. Mit einem "hauseigenen Editor" sollen sich neue Objekte und Figuren einfügen oder Gameplay-Anpassungen vornehmen lassen. Veröffentlichen können Hobby-Entwickler ihre Kreationen über den Steam Workshop, den Conan Exiles unterstützen soll.

Und wer keine Lust auf die offiziellen Server hat, der setzt seinen eigenen auf. Spieler sollen mit eigener Hardware ihre Realms für Conan Exiles aufsetzen und das Gameplay-Regelwerk entsprechend konfigurieren können. Zum entsprechenden Server-Management heißt es in der Ankündigung: "Hier könnt ihr das PvP-Gameplay aktivieren, Avatare deaktivieren, Sandstürme ein- oder ausschalten, festlegen, was die Spieler im Falle ihres Todes verlieren, den Tages- und Nachtzyklus anpassen, den Ressourcenzuwachs modifizieren und vieles mehr. Server-Administratoren können Einstellungen on the fly modifizieren und sehen die Änderung in der Regel sofort, ohne den Server zuerst neu starten zu müssen". Gottmodus aktivieren, beliebige Objekte spawnen - auch solche Späße sollen möglich sein. Private Server will das Funcom-Team mit dem Partner PingPerfect auch zur Miete anbieten.