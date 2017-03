Conan Exiles: Spielersuche und neue Waffen - Ausblick auf die Zukunft

Am vergangenen Wochenende fand in Boston die PAX East 2017 statt. Oscar López Lacalle, Lead Designer für Conan Exiles, beantwortete dort im Rahmen mehrerer Livestreams die Fragen der Community und gab dabei einen Ausblick auf die Zukunft des Survival-Spiels. Unter anderem stellte er einige Pläne vor, die das Entwicklerteam von Funcom in den kommenden Wochen und Monaten für die Conan-Welt umsetzen möchte.

So plant das Studio derzeit ein System, mit dem sich Spieler gegenseitig finden können. Statt einer einfachen Markierung auf der Karte soll es jedoch einen Kompass geben, der die Richtung zum gesuchten Spieler anzeigt. Darüber hinaus plant Funcom eine ganze Reihe neuer Objekte in das Spiel zu bringen - dazu gehören neue einzigartige Waffen, neue mythologische Kreaturen sowie weitere Bausteine. Die Levelgrenze von Conan Exiles wiederum soll nur steigen, wenn es einen Vorteil für das Spiel bringt.

In Zukunft können Server-Admins möglicherweise auch die Kontrolle über NPC-Personen für Rollenspiel-Szenarien übernehmen. Das Team von Funcom denkt derzeit über diese Funktion nach, allerdings gibt es noch keine konkreten Pläne dafür. Erst in der vergangenen Woche wurden insgesamt sechs große Updates für das Survival-Spiel angekündigt, die noch im Rahmen der Early-Access-Phase erscheinen werden. Weitere Meldungen und Videos zu Conan Exiles findet Ihr auf unserer Themenseite.

