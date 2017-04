Conan Exiles: ​Spieler schmiedet Racheplan - und zerstört Clan-Basis

Das ging für den Ring of King-Clan kräftig nach hinten los: Obwohl die Server-Einstellungen es gar nicht erlaubt hätten, konnte die Gruppe die Basis eines Solo-Spielers überfallen - sogar zwei Mal. Vermutlich hatten die Admins des Servers verschiedene Rechte für einzelne Spieler vergeben. Auf YouTube schreibt Spieler "MortifiedBum" weiter, dass ihn dieser Umstand derart auf die Palme brachte und kurzerhand einen Racheplan schmiedete. "Die Entwickler von Funcom haben nicht reagiert", berichtet er in der Beschreibung zumVideo. Also habe er einen Rage Quit vorgetäuscht und das Spiel zwei Wochen später wieder betreten.

"Ich habe heimlich meine alte Basis wieder errichtet und einen Gott beschworen", erklärt er weiter. Mit dem Gott Yog machte er schließlich die Basis des gegnerischen Clans dem Erdboden gleich. Er schätzt, dass die Gruppe insgesamt mehr als eintausend Stunden in den Aufbau ihrer Basis steckte. Durch den Rachefeldzug hätten sie nun alles verloren. "Die Lektion: Rache ist niemals fair. Legt euch nicht mit Spielern an, die weniger zu verlieren haben als ihr. Server-Admins sollten allen Spielern die gleichen Rechte geben", schreibt der Nutzer und ergänzt: "Lasst uns fortan fair spielen." Das bereits im März veröffentlichte Video halten wir nachfolgend für euch bereit - inzwischen zählt es mehr als eine Million Abrufe. Viele weitere News und Videos findet ihr auf unserer Themenseite zu Conan Exiles.