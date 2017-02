Conan Exiles: Neuer Server-Partner für Europa gefunden

Knapp drei Wochen nach dem Release von Conan Exiles hat das Entwicklerteam von Funcom eine Partnerschaft mit G-Portal.com geschlossen. Das Unternehmen wird in Zukunft für die offiziellen europäischen Server von Conan Exiles verantwortlich sein. G-Portal.com besitzt Server in mehreren Regionen Europas, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Bereits jetzt stehen erste europäische Server für das Survival-Spiel zur Verfügung. In den kommenden Tagen und Wochen werden nach und nach weitere Server online gehen.

Sebastian Reckzeh (Managing Director bei G-Portal.com) sagt zur Partnerschaft: "Die Partnerschaft mit Funcom ist der nächste Schritt, um unseren Nutzern die Vorteile von "Game Cloud"-Systemen zu zeigen. Wir sind unglaublich stolz, die offiziellen Server für Conan Exiles in Europa hosten zu dürfen und sind dankbar für das Vertrauen in unsere Qualität." Zuletzt hat das Entwicklerteam von Funcom in dieser Woche einen neuen Patch für das Early-Access-Spiel veröffentlicht. Eine Übersicht über die Veränderungen findet Ihr in unserer Meldung. Auf unserer Themenseite zu Conan Exiles gibt es weitere Informationen und Videos zum Spiel.

Quelle: Conan Exiles Blog