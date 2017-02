Conan Exiles: Neuer Patch zum Download - Entwickler wollen Server-Lags reduzieren

Update: Der neue Patch für Conan Exiles steht inzwischen als Download bereit, wie die Entwickler über Steam bekanntgeben. Den Changelog zum Update halten wir unterhalb der Meldung bereit.

Originalmeldung: Conan Exiles ist in die Early-Access-Phase gestartet: Das Online-Rollenspiel lässt sich seit dem 31. Januar auf Steam herunterladen und spielen. In einem aktuellen Blog-Post bedanken sich die Entwickler über das rege Interesse: An den Launch-Tagen sollen sich teilweise bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig auf den Servern von Conan Exiles befunden haben. "Wir ihr bereits wisst, wurden durch die große Spieleranzahl diverse Fehler aufgedeckt, an deren Behebung wir bereits unter Hochdruck arbeiten", teilen die Entwickler mit und ergänzen: "Wir haben bereits zwei Patches veröffentlicht - und arbeiten eifrig am nächsten Update". Im Mittelpunkt der aktuellen Arbeiten steht die Reduzierung von Server-Lags.

Der derzeitige Patch soll sich bereits in der Testphase befinden. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Update herunterladen lässt. Welche Änderungen der nächste Patch für Conan Exiles aufspielt, erfahrt ihr im unten angehängten Changelog. Die Entwickler wollen etwa die Netzwerküberlastung von großen Gebäuden beseitigen, um die Server-Lags zu verringern. Darüber hinaus soll ein Fehler behoben werden, der einen Absturz nach der Charaktererstellung auslöste. Mit dem nächsten Update wollen die Entwickler außerdem die Server-Einstellungen um eine Option erweitern, um unruhestiftende Spieler von einem Server verbannen zu können.

Conan Exiles: Changelog zum nächsten Patch

Removed network congestion from big buildings, reducing lag

Disabled random NPC taunts during combat

Fixed an issue with some players getting stuck after character creation

Fixed a bug where loading screens disappear (showing main menu or the world)

Fixed incorrect settings on port values for servers, making it less likely you will be disconnected when entering a new server

Added a "Show full servers" checkbox to the server window

Introduced a possible fix for building pieces not loading properly

Graphics driver check on startup, encouraging you to update if needed

Several other minor tweaks and improvements

Fixed thralls resetting on server restart. The issue occured if people picked up then placed their thralls again. They weren't being saved.

Quelle: Steam