Conan Exiles: Patch 15.2.2017 mit Problemen - die bekannten Fehler

Das Entwicklerstudio Funcom hat am vergangenen Mittwoch den bislang größten Patch (15.2.2017) für die Early-Access-Version von Conan Exiles veröffentlicht. Die vollständige Liste mit allen Veränderungen findet ihr in unserer entsprechenden Meldung zum Update. Allerdings gibt es nun einige Schwierigkeiten mit der aktuellen Version des Survival-Spiels. So lassen sich beispielsweise Trinkschläuche teilweise nicht auffüllen. Auch beim Looten von Items soll es Probleme geben. Das Team von Funcom hat über Steam jedoch bereits mitgeteilt, dass einige Probleme bekannt sind und derzeit an einem Fix gearbeitet wird.

Bekannte Probleme - Conan Exiles Patch 15.2.2017

Looting several bags with "Loot All" causes items to disappear

Dropping multiple items into a bag causes items to be invisible

Dismantling crafting stations with items in them will sometimes not drop a loot bag. Other times, a small lootbag will drop, which grows in size once players interact with it

Diese Probleme sollen laut dem Entwicklerteam bereits heute behoben werden. Die folgenden Schwierigkeiten werden mit einem Fix beseitigt, der voraussichtlich noch in dieser Woche erscheinen wird.

Investigating an issue where waterskins cannot be filled at a nearby river. Waterskins may still be filled from a well.

Foundations and placeables do not have a visible preview when in single player/local mode. Dedicated multiplayer servers do not experience this issue.

Issues with explosive jars and jump "boosting"

Quelle: Steam