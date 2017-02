Conan Exiles: ​Neuer Patch für die Early-Access-Version veröffentlicht

In den Tagen nach dem Release von Conan Exiles arbeitet das Entwicklerteam von Funcom fleißig an weiteren Patches, die das Online-Spiel in verschiedenen Bereichen verbessern. Mittlerweile wurde nun das bereits dritte Update (Patch 02.02.2017a) veröffentlicht, das nicht nur unterschiedliche Probleme behebt, sondern auch einige Gameplay-Aspekte von Conan Exiles verändert. Das Update wird beim nächsten Spielstart automatisch heruntergeladen. Zudem müssen auch alle Community-Server neu gestartet werden, damit diese auf dem aktuellsten Stand sind.

Patch Notes (02.02.2017a)

You will now be able to click through on screen popup messages

It will no longer be possible to destroy Sandstone buildings with Stone or Iron Weapons. Steel weapons will still be able to destroy them.

It will no longer be possible to destroy Stonebrick buildings with Iron or steel weapons. It will require explosives to destroy them

Weapons found in chests will not be able to hurt Sandstone buildings.

Projectiles (Arrows) will no longer do damage to buildings of any type.

We have added a "Player List" GUI to the admin panel. Admins will be able to use this to get a list of all the players currently connected to their server. From this list they will be able to ban unwelcome players from their server.

Zuletzt gab es erste Berichte, denen zufolge der - eigentlich als sicher geltende - Kopierschutz Denuvo Anti-Tamper bereits umgangen werden konnte. Weitere Meldungen und Videos zu Conan Exiles findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Steam