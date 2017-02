Am vergangenen Dienstag veröffentlichte das Entwicklerteam von Funcom die Early-Access-Fassung des Survival-Titels Conan Exiles. In einer persönlichen Nachricht hat sich das Studio nun über Steam an seine Spieler gerichtet und sich für die große Unterstützung bedankt: "Early Access ist hier und das erste Interesse am Spiel geht weit über unsere Erwartungen hinaus. Conan Exiles hat es an die Spitze von Steam und Twitch geschafft und eine große Zahl an Spielern haben ihre Reise in den Exiled Lands begonnen."

Durch den ersten Ansturm auf die Server des Spiels konnte das Entwicklerteam zudem die ersten Bugs von Conan Exiles erkennen. Aus diesem Grund wurde nun ein erster Patch veröffentlicht, der einige der aufgetauchten Probleme beheben soll. Darüber hinaus wurde die maximale Spieleranzahl auf den Servern vorerst von 70 auf 40 Teilnehmer reduziert. Dadurch möchte Funcom die Spielerfahrung verbessern, während sie weitere Fehler des Survival-Titels beheben. Weitere Meldungen und Videos zu Conan Exiles findet Ihr auf unserer Themenseite.

Patch Notes (31.01.2017) - Conan Exiles

Fixed an issue that was causing disconnects when joining servers in certain cases

Fix for Steam Connect; you should now be able to join a server when the client is running from the Steam server list (not just the clients)

Voice chat has been disabled during character creation

Loot bags will now despawn correctly

Fixed an issue that could sometimes lead to server stalls

Servers are now sorted by number of players on server

Round 2

The server selection menu should now be fixed, showing you all servers and without delay

Fists, Repair Hammer, and low level weapons can no longer damage buildings

Issues with people dying from hunger after respawn should be fixed

Quelle: Steam