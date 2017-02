Conan Exiles: Das Midgame im Let's Play

Ende Januar veröffentlichte das Entwicklerteam von Funcom mit Conan Exiles einen Survival-Titel in der Early-Access-Phase, der sich in der ersten Woche bereits über 320.000 Mal verkaufen konnte. Und auch in der vergangenen Woche befand sich das Spiel mit Platz 9 weiterhin in den Top 10 der meistverkauften Steam-Titel der Woche. In unserem neuen Let's Play-Video haben wir nun einen Blick in das Midgame von Conan Exiles geworfen und das Abenteuer mit einem Charakter der Stufe 35 fortgesetzt. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Unter anderem haben Spieler in Conan Exiles die Möglichkeit, eine eigene Festung zu errichten und diese mit verschiedenen Sklaven auszustatten. Unsere Redakteure zeigen euch im Let's Play, welchen Fortschritt man nach rund 30 Stunden Spielzeit im Survival-Spiel erreichen kann und wie man auf die erfolgreiche Sklaven-Jagd geht. Erst kürzlich veröffentlichte das Entwicklerstudio von Funcom den bisher größten Patch für das Early-Access-Spiel. Weitere Meldungen und Videos zu Conan Exiles findet Ihr auf unserer Themenseite.