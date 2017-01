Conan Exiles mit Genital-Regler: Charaktererstellung im NSFW-Video

Mit Conan Exiles stoßen die Entwickler von Funcom (Age of Conan, The Secret World) ins Survival-Genre vor. Seit dem 31. Januar ist das Sandbox-Spiel in der ersten "Early Access"-Fassung auf Steam zu haben. Bereits im Vorfeld versprachen die Macher vor allem viele Anpassungsmöglichkeiten. Mods? Eigene Server? Offline-Modus? All das steht zur Wahl. Nicht bekannt war im Vorfeld, wie detailliert der Charaktereditor ausfällt. Denn Conan Exiles sorgt heute auch - im Survival-Genre nicht ganz untypisch - mit einem ganz anderen Feature für Schlagzeilen.

In der Charaktererstellung von Conan Exiles geht's nämlich nicht nur um Haut- und Haarfarben, sondern auch um, nun ja, die Größe von Geschlechtsteilen. Weibliche Brüste und männliche Penisse lassen sich mit Reglern je nach Geschmack in ihrer Größe anpassen - und werden dann im Spiel auch mal mehr und mal weniger realistisch in Schwung gebracht. Wir zeigen euch im Video die Charaktererstellung, inklusive Genital-Regler. Den Clip solltet ihr entsprechend beispielsweise nicht am Arbeitsplatz schauen - es gibt nackte Tatsachen.



Wie freizügig die Conan-Welt im Spiel aussieht, hängt allerdings auch von den Server-Einstellungen ab, es geht in Conan Exiles also nicht zwingend gemächtig zu. Was das Survival-Spiel abseits der detailverliebten Charaktererstellung zu bieten hat, klären wir in den kommenden Tagen nachdem wir uns mit den spielerischen Qualitäten vertraut gemacht haben. Einen ersten Vorgeschmack liefern die ersten Steam-Reviews.