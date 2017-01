Conan Exiles lässt sich seit heute in einer Early-Access-Version über Steam herunterladen und spielen. "Ob sie Tiere jagen, Monster und andere Spielercharaktere bekämpfen oder ganze Siedlungen errichten - Spieler sollen das Gefühl haben, in der härtesten aller Fantasy-Welten wirklich ums Überleben zu kämpfen", verspricht Hersteller Funcom für das neue Abenteuer. Einen Eindruck von der Qualität des Survival-Rollenspiels vermitteln die ersten auf Steam veröffentlichten Nutzer-Tests. Dabei scheinen die Meinungen der Spieler derzeit auseinander zu gehen - 57 Prozent der bisher knapp 400 eingereichten Tests fallen positiv aus.

"Der Start ist rundum geglückt", schreibt ein Spieler, der eine Empfehlung für Conan Exiles ausspricht. In seinem Steam-Test schreibt er weiter: "Die Inhalte sind für diese Entwicklungsphase mehr als angemessen und es bieten sich schon etliche Baumöglichkeiten." Allerdings sei Conan Exiles kein Kindergeburtstag, wie er weiter fortfährt: "Was wohl in nächster Zeit für heftige Diskussionen sorgen wird: Volle Nacktheit ist möglich, samt animierten Geschlechtsteilen. Dazu noch der hohe Grad der Gewaltdarstellung, Kannibalismus... es ist nun mal die Welt von Conan und wirklich nichts für Kinder." Die stimmungsvolle Fantasiewelt findet in den Nutzerkritiken besondere Erwähnung - und scheint durchaus zu überzeugen.

"Die Charaktererstellung ist für einen Early-Access-Titel schon ziemlich umfangreich. Der Server läuft soweit stabil, ruckelt jedoch alle halbe Stunde mal für eine Sekunde. Ein paar Bugs gibt es noch: So konnte ich vor einem Serverneustart etwa keine Foundation setzen", schreibt ein anderer Spieler zu Conan Exiles. Bei anderen Spielern scheinen die erwähnten Lags hingegen häufiger aufzutreten, wie sich den auf Steam veröffentlichten Kritiken entnehmen lässt.

Vor allem in Sachen Technik haben die Entwickler anscheinend noch Nachholbedarf. Neben Lags und gescheiterten Verbindungsversuchen zu den Servern üben die Spieler Kritik an den grafischen Qualitäten des Spiels. "Für ein Spiel mit Unreal Engine 4 fällt die Grafik grottig aus", berichten Abenteurer. Auch das Kampfsystem dürfte den Meinungen der Spieler zufolge komplexer ausfallen. Bemängelt werden außerdem "Framedrops" und "miese Gegneranimationen".

Wir behalten die Entwicklungen in Sachen Conan Exiles natürlich im Auge - schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite vorbei. In Kürze liefern wir euch unsere ersten Eindrücke zum Survival-Rollenspiel. Die Early-Access-Version von Conan Exiles lässt sich derzeit ab 29,99 Euro herunterladen. Im Verlauf des Frühjahrs soll eine Vorabversion von Conan Exiles auch für Xbox One erscheinen.