Conan Exiles: 480.000 Exemplare verkauft, Konsolen-Release Anfang 2018

Vor einigen Tagen berichteten wir über die Verkäufe des Survival-MMOs Conan Exiles. 320.000 Versionen des Survival-Abenteuers sollen in der Early-Access-Phase bis Anfang Februar 2017 schon über die digitale Ladentheke gegangen sein. Conan Exiles sei damit bereits profitabel, erklärten die Entwickler in einer Nachricht an die Investoren. Nun hat Funcom seinen Finanzreport für das vierte Quartal des Fiskaljahrs 2016 veröffentlicht.

Diesem zu entnehmen ist, dass sich Conan Exiles nach wie vor sehr gut verkauft. Insgesamt sollen sich 480.000 Exemplare in den 28 Tagen seit dem Start der Early-Acess-Phase abgesetzt haben - 160.000 mehr, als es noch zu Anfang des Monats der Fall war. Funcom hatte sich für die ersten 12 Monate ein Ziel von 487.000 Exemplaren gesetzt. Dieses dürfte nun schon nach einem Monat erreicht werden. Weitere interessante Details sind dem Quartalsreport ebenso zu entnehmen. So soll Conan Exiles die Entwickler 4,5 Millionen US-Dollar bis zum Release gekostet haben. Diese Ausgaben habe man schon innerhalb der ersten sieben Tage wieder eingenommen.

Für die Zukunft sei geplant, Conan Exiles in der finalen Fassung für PC, PS4 und Xbox One zu veröffentlichen. Der angestrebte Release für die PC-Version ist das dritte Quartal 2017, während PS4 und Xbox One im ersten Quartal 2018 versorgt werden sollen. Bis dahin wird es in Intervallen von zwei Wochen neue Patches geben, um die Performance und Stabilität zu verbessern, Bugs auszumerzen, die Spielerfahrung zu verfeinern und weitere, kleinere Features hinzuzufügen, die von der Community verlangt werden. Ein neues Biom (ein neuer Bereich der Map, mit komplett anderer Umgebung) soll im Zeitraum vom Oktober bis Dezember 2017 hinzukommen. Im selben Zeitraum werden Xbox-One-Zocker ein "Game Preview" erhalten, was etwas Ähnliches wie das Early-Access-Programm ist.

Conan Exiles befindet sich aktuell im PC-exklusiven Early Access. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zum Survival-MMO findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Gerade für Einsteiger lohnt sich ein Blick in unsere Tipps und Tricks. Dort verraten wir euch, wie ihr Stahl herstellt oder Sklaven fangen könnt.

Quelle: DualShockers