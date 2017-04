Computec Media: Junior Web-Developer (w/m) für areamobile.de gesucht

Die Computec Media GmbH, führendes Medienunternehmen für Publikationen im Bereich PC- und Videospiele sowie Electronic Entertainment, sucht zur Verstärkung ihres Teams zum frühestmöglichen Termin eine/n

Junior Web-Developer/Software-Entwickler Digitale Medien (w/m)

mit Schwerpunkt PHP/MySQL/jQuery zur Festanstellung.

Optimierung und Refactoring von vorhandener Software und Infrastruktur

Weiter- und Neuentwicklung von Features und Integrationen in bestehende Systeme

Unterstützung von redaktionellen Workflows und SEO-Maßnahmen

Dokumentation, Testen und Planen von Implementierungen

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Informatik, Studium der Informatik oder vergleichbare Berufserfahrung - Quereinsteiger mit Praxiserfahrung als Web-Entwickler sind willkommen!

Erfahrungen und versierter Umgang mit PHP, insbesondere in der objektorientierten Anwendung (OOP) auf Basis von PHP5; Kenntnisse in der Entwicklung mit einem MVC-Framework (z.B. Zend) sind von Vorteil

Sicheren Umgang mit HTML(5), JavaScript (jQuery), CSS

Grundlegendes technisches Verständnis der webrelevanten Basistechnologien, Performanceoptimierung, SEO sowie Beachtung von Sicherheits-Aspekten in der Web-Entwicklung

Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit MySQL, Erfahrungen mit NoSQL-Systemen (MongoDB, Memcached, SphinxSearch) sind von Vorteil

Sehr gute Kommunikations- und Teamwork-Fähigkeiten

Einwandfreie deutsche Sprachkenntnisse (mindestens auf B2-Niveau)

Sehr hohe Leistungsbereitschaft, überdurchschnittliche Eigeninitiative und Engagement

Einsatzschwerpunkte sind die technische Betreuung und Weiterentwicklung unserer Webseite areamobile.de. Idealerweise kennst Du Dich auch im Mobile-Umfeld aus, verfolgst die Entwicklung im Markt regelmäßig und kannst Dich daher auch aus Anwenderperspektive in Konzeption und Gestaltung einbringen.

Wir bieten Dir eine anspruchsvolle Tätigkeit, ein angenehmes Betriebsklima und ausgezeichnete Arbeitsbedingungen in einem jungen Team mit netten Kollegen. Einsatzort ist bei unserem Entwicklerteam in Fürth.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin sowie Lebenslauf, Kopien der relevanten Zeugnisse sowie ggf. Referenzen per E-Mail an markus.wollny@computec.de oder per Post an:

COMPUTEC MEDIA GmbH

Markus Wollny

DR.-MACK-STRASSE 83

90762 FÜRTH