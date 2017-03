Coco: Bezaubernder erster Trailer zum neuen Pixar-Abenteuer

25.03.2017 um 12:00 Uhr Er war bei "Toy Story 2", "Die Monster AG" und "Findet Nemo" als Bildeditor und/oder Co-Regisseur beteiligt, bei "Toy Story 3" führte er dann erstmals eigenständig Regie: Lee Unkrich. Zusammen mit Adrian Molina wird er nun auch die Inszenierung des neuesten Pixar-Streifens "Coco" übernehmen. In dessen Mittelpunkt stehen der 12-jährige, musikbegeisterte Miguel, den es am Día de Muertos, den Tag der Toten, einen der wichtigsten mexikanischen Feiertage, wundersamerweise ins Totenreich verschlägt. Inhaltlich - und sicherlich auch optisch - erinnert "Coco" damit zwar ein bisschen an Fox' visuell überbordenden, leider eher unbekannteren Animationsfilm "Manolo und das Buch des Lebens", aber sicherlich wird das Erfolgsstudio dem Animationsabenteuer eine ganz eigene Note verleihen. In Deutschland soll "Coco" am 30. November 2017 in den Kinos anlaufen.

Mehr zu Coco findet ihr auf unserer Themenseite.