Cities: Skylines: Erster Trailer zur Xbox One-Umsetzung veröffentlicht

19.02.2017 um 19:30 Uhr Das Entwicklerteam von Paradox Interactive hat heute bekannt gegeben, dass im Frühling 2017 eine Umsetzung von Cities: Skylines für Xbox One erscheinen wird. Passend zur Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, der erste Spielszenen aus der Konsolen-Fassung zeigt. Neben dem Hauptspiel wird zudem die Erweiterung "After Dark" in der Xbox One-Version enthalten sein.

