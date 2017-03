Cities: Skylines: Kostenloser DLC Pearls from the East erschienen

Fans der Städtebau-Simulation Cities: Skylines haben Grund zur Freude. Denn Paradox hat mit Pearls from the East einen neuen DLC für den Titel veröffentlicht und der steht euch sogar kostenlos zum Download zur Verfügung!

Mit Pearls from the East finden drei neue Gebäude ihren Weg in das Spiel. Diese wurden von chinesischer Architektur inspiriert und verleihen eurer Stadt das gewisse Etwas. Bei den Bauwerken handelt es sich um den Shanghai Pearl Tower, den Panda Zoo und den Chinese Temple. Den Panda Zoo können die Bewohner eurer Stadt besuchen, um dort die knuffigen Bären zu bestaunen und das asiatische Flair zu genießen. Bei den Gebäuden handelt es sich um Attraktionen, die einen fernöstlichen Hauch in eure Metropole bringen.

Der DLC Pearls from the East steht ab sofort für Cities: Skylines kostenlos zum Download bereit.

Quelle: Steam