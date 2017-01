Cities: Skylines:  ​Xbox One Version wird bald vorgestellt

Es scheint so, als müssen Xbox-One-Besitzer nicht mehr lange auf die Städtebau-Simulation Cities: Skylines warten. Denn schon im Februar soll das Spiel für Microsofts Konsole vorgestellt werden.

Cities: Skylines wurde im März 2016 für PC veröffentlicht und hat sich zu einem sehr großen Erfolg entwickelt. Die Wertungen sich überwiegend positiv und die Verkaufszahlen sprechen für sich. Bereits kurz nach Release betrugen diese über 2 Millionen Stück. Schon im August 2015 teaserten Paradox und Microsoft an, dass das Spiel auch für die Xbox One erscheinen soll. Doch seitdem hörte man nichts mehr von dieser Version.

Am 27. Februar findet die GDC 2017 statt und auf diesem Event soll die Xbox-One-Version endlich gezeigt werden. Dann werden wir sehen, was sich gegenüber der PC-Fassung geändert hat, wie die Steuerung funktioniert und wie das Interface aussieht. Schließlich soll man das Aufbauspiel mit dem Controller auch gut steuern können. Eventuell erfahren wir auch, wann Cities: Skylines dann für die Xbox One erscheint.

Ebenfalls auf dem Event will Paradox eine neue Erweiterung für das Spiel präsentieren, welche unter anderem neue Transport- und Verkehrsmöglichkeiten mit sich bringt. Ebenso gezeigt werden die erste Erweiterung des Weltraum-Strategiespiels Stellaris, ein Addon für Europa Universalis 4 und ein mysteriöses neues Spiel, welches ein Echtzeit-Strategietitel mit Multiplayer-Fokus werden soll.

