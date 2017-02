Im Mai 2015 veröffentlichte das Entwicklerstudio Paradox Interactive mit Cities: Skylines eine Städtebau-Simulation, die bis heute über zwei Millionen Exemplare verkaufen konnte und dank einer großen Mod-Szene zu den beliebtesten Spielen seiner Art auf dem PC gehört. Nun gab das Team bekannt, dass derzeit an einer Konsolen-Umsetzung für Xbox One gearbeitet wird. Die sogenannte "Cities: Skylines - Xbox One Edition" soll bereits im Frühling 2017 im Handel erscheinen.

In Zusammenarbeit mit dem Studio Tantalus Media wird aktuell die Steuerung der Simulation für den Controller angepasst. Neben dem Hauptspiel dürfen sich Xbox One-Spieler auf die Erweiterung "After Dark" freuen, die Cities: Skylines um ein umfangreiches Nachtleben erweitert. Die in diesem Jahr erschienenen Add-ons "Snowfall" und "Natural Disaster" werden nicht enthalten sein - einen Grund nannte Paradox Interactive dafür nicht. Passend zur Ankündigung wurde ein Trailer veröffentlicht, der erste Spielszenen aus der Xbox One-Umsetzung zeigt. Weitere Meldungen und Videos zu Cities: Skylines findet Ihr auf unserer Themenseite.