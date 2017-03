Cities: Skylines - Ab 21. April mit After-Dark-DLC auch für Xbox One

Cities: Skylines erscheint am 21. April auch für Xbox One. Diesen Release-Termin hat Publisher Paradox Interactive nun per Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Städtebausimulation kann bereits im Microsoft Store (Download) sowie Amazon und Co. (Retail) vorbestellt werden. Der Preis liegt bei jeweils 39,99 Euro. Die Cities: Skylines - Xbox One Edition enthält dafür nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die erste Erweiterung After Dark (bei Steam separat für 14,99 Euro erhältlich).

Cities: Skylines ist seit ziemlich genau zwei Jahren für den PC erhältlich und dort ein Riesenerfolg. Über 3,5 Millionen Exemplare wurden bis dato verkauft! Entwickler Colossal Order hat die Lücke gefüllt, die Electronic Arts mit dem gefloppten Sim-City-Reboot hinterlassen hat. Bei der Umsetzung für Xbox One leistete Tantalus Media Unterstützung. Das Partnerstudio war in erster Linie für die notwendigen Steuerungsanpassungen verantwortlich. Schließlich soll Cities: Skylines auch mit Controller anständig spielbar sein. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test der PC-Version findet ihr auf der Themenseite zu Cities: Skylines.