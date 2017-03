Cities: Skylines - ​3,5 Millionen Kopien verkauft & China-DLC als kostenloses Geschenk

Cities Skylines feiert einen großen Erfolg: Die Städtebau-Simulation von Paradox Interactive hat sich seit dem Release vor zwei Jahren (10. März 2015) weltweit über 3,5 Millionen Mal verkauft. Um diesen Meilenstein zu zelebrieren, schenken Paradox und Entwickler Colossal Order jedem Spieler kostenlose DLCs. Darin enthalten: drei neue Gebäude, die von chinesischer Architektur inspiriert wurden. "Pearls from the East", so der Name der kostenlosen Dreingabe, wird einen neuen Panda Zoo, einen chinesischen Tempel sowie den Shanghai Pearl Tower beinhalten. Das DLC-Paket soll laut offizieller Quelle "bald" erscheinen, einen konkreten Termin gibt es bis dato noch nicht.

Frank Wester, der CEO von Paradox, äußerte sich zu dem Erfolg folgendermaßen: "Vom ersten Tag des Releases an bricht Cities: Skylines Rekorde. Das Spiel hatte den größten Launch in der Geschichte unserer Studios und verkaufte sich in den ersten 24 Stunden 250.000 Mal. Die Community wurde in den letzten zwei Jahren immer größer und hingebungsvoller. Cities: Skylines spiegelt auf perfekte Art die Erfahrungen wider, auf die wir bei Paradox stolz sind. Es ist ein Titel, den Spieler heute noch genau so gerne spielen, wie vor zwei Jahren. Happy Birthday an Cities: Skylines und Gratulation an Collosal Order und mein aufrichtiger Dank an alle Spieler." Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Cities: Skylines findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Paradox Interactive