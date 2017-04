01:29

Chuck: Liev Schreiber ist der "echte Rocky Balboa" im ersten Trailer zum Box-Drama

09.04.2017 um 14:00 Uhr Er inspirierte den damals 28-jährigen Sylvester Stallone zum Drehbuch für "Rocky": Chuck Wepner. Bei seinem am 24. März 1975 ausgetragenen Boxkampf gegen Muhammad Ali hielt der Außenseiter 15 Runden gegen den Champ durch, bis er das Duell schließlich doch verlor. In "Chuck" steht jetzt das echte Leben von Chuck Wepner, gespielt von Liev Schreiber (Spotlight, Ray Donovan) im Mittelpunkt. In weiteren Rollen sind Naomi Watts (Shut In, King Kong), Ron Perlman (Hellboy, Hand of God) und Elisabeth Moss (Mad Men, High-Rise) zu sehen. In den US-amerikanischen Lichtspielhäusern startet "Chuck" am 5. Mai 2017, einen deutschen Starttermin gibt es bislang noch nicht.

