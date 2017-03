Cebit 2017: Die IT-Messe in Hannover ist gestartet

Die Cebit findet seit nun mehr 31 Jahren jedes Frühjahr in Hannover statt. Die Schwerpunkte der Messe wandelten sich im Laufe der Jahre und passten sich der jeweiligen Entwicklung in Sachen IT (Informationstechnik) an, wobei der Fokus stets auf Themen lag, die für Unternehmen und Wirtschaft wichtig sind. Aber auch für normale Konsumenten und Privatnutzer gibt es auf der Cebit immer wieder interessante Neuheiten und Trends. Am gestrigen Sonntag, dem 19. März, wurde die diesjährige Ausgabe der Cebit von Bundeskanzlerin Angela Merkel offiziell eröffnet - für Besucher öffnete die Messe einen Tag später die Pforten. Gut 3000 Austeller sind auf der Messe vertreten, auf der es viele Schwerpunkte mit unterschiedlichen Themengebieten gibt.

Cebit Trends Quelle: Cebit Sieben besonders starke Trends sorgen auf der Cebit dieses Jahr für eine bunte Vielfalt: Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz, zum Beispiel für selbstfahrende Automobile), alles rund um Daten-Clouds, Datensicherheit, Drohnen, das Internet der Dinge, virtuelle Realitäten und der neue Mobilfunkstandard 5G. Als Topthema setzt die Cebit den Begriff d!conomy in den Mittelpunkt - gemeint sind damit Geschäftsmodelle und neue Ideen für Unternehmen, um von den Entwicklungen wie virtueller Realität und künstlicher Intelligenz zu profitieren, ohne die Risiken außer Acht zu lassen. Traditionell gibt es auch ein Partnerland der Cebit - in diesem Jahr ist dies Japan. Der asiatische Inselstaat investiert aktuell viele Milliarden Dollar in Techniken wie unter anderem humanoide Roboter, Displays auf der Haut oder auch Geräuscherkennung für Gehörlose anhand von Vibrationen. Auf dem Gelände ist Japan mit einem eigenen Pavillon vertreten, in dem es natürlich auch zahlreiche Veranstaltungen geben wird.