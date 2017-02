Castlevania-TV-Serie: Netflix teasert Dracula auf neuem Poster Quelle: Adi Shankar/Facebook Castlevania wird noch 2017 auf Netflix debütieren; jetzt können Interessierte einen ersten Blick auf die Zeichentrick-Serie werfen. TV-Showrunner Adi Shankar teilte auf Facebook ein erstes Poster von Castlevania als Teaser mit den wartenden Fans. Darauf zu sehen: Draculas Schloss, Schauplatz vieler Serienteile in der Videospiel-Version. Der Look des Schlosses erinnert besonders an die Darstellung im uralten Vampir-Original sowie im zeitlosen Klassiker Symphony of the Night.

Die Netflix-Show Castlevania hat laut Shankar einen Starttermin im Jahr 2017 und wird geschrieben von Iron Man-Autor Warren Ellis. Die TV-Adaption soll entsprechend seiner Blutsauger-Thematik "so hart wie Game of Thrones" werden; die Ankündigung überraschte Fans Anfang Februar.