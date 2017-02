Castlevania: TV-Serie soll so hart wie Game of Thrones werden

Schon vor Monaten ließ Adi Shankar seine Follower bei Facebook wissen, dass seine jüngst angekündigte TV-Umsetzung der Videospielreihe Castlevania "düster, satirisch und extrem brutal" werde - nun ging der Produzent gegenüber IGN ein wenig ins Detail. Die Adaption von Castlevania III: Dracula's Curse soll nämlich klar in die Fußstapfen einer bestimmten erfolgreichen Fantasy-Serie stapfen: "Das wird ganz klar ein Castlevania im Stil von Game of Thrones", so Shankar, der bereits ein gesalzenes R-Rating für seine Serie angekündigt hat. Damit dürfen wir uns also aller Wahrscheinlichkeit nach auf allerlei Brutalitäten und möglicherweise auch nackte Tatsachen einstellen, wie das eben auch bei der Umsetzung von George R.R. Martins Kultroman der Fall ist.

Aber auch in anderen Belangen soll sich Castlevania von HBOs Erfolgsserie inspirieren lassen, wie Shankar gegenüber Polygon verraten hat: "Wenn du dir Game of Thrones ansiehst, war jede Staffel größer, als die vorangegangene", so der Produzent. "Die letzte Staffel hatte diesen großen John-Snow-Kampf, der wie eine Szene aus Der Herr der Ringe war. So etwas ähnliches möchte ich auch machen." Inhaltlich wollte Shankar dabei noch nicht allzu viel verraten - wann die Serie spielt, welche Charaktere vorkommen werden, und wie viel Einfluss Konami bei der ganzen Sache haben wird, ließ der Produzent offen.

Klar ist aber, dass Shankar mit einer Menge Selbstbewusstsein an das Projekt herangeht. Als Fan von Castlevania will der Produzent unzählige Stunden mit den Spielen von Konami verbracht haben, und das sollen die Zuschauer der Serie auch merken. Nicht nur sollen Castlevania-Spieler und Gamer im Allgemeinen große Authentizität spüren, mit der Serie setzt sich Shankar offenbar auch noch einmal deutlich höhere Ziele: "Ich garantiere, dass sie [...] die erste gute westliche Videospieladaption werden wird", so Shankar auf Facebook.

Die erste Staffel von Castlevania soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden, eine zweite Staffel soll gleich im Jahr 2018 folgen.

