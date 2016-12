Seit Freitag befand sich Carrie Fisher in einer Uniklinik in Los Angeles, nachdem sie eine schwere Herzattacke erlitten hatte. Der Sprecher der Familie gab folgendes Statement ab: "In tiefer Trauer bestätigt Billie Lourd, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher heute morgen um 8:55 verstorben ist".

Erst letztes Jahr war sie in "Das Erwachen der Macht" zu ihrer Kultrolle der Prinzessin Leia zurückgekehrt. Ende November erschienen ihre Memoiren "The Princess Diarist", in denen sie unter anderem von einer dreimonatigen Affäre zwischen ihr und Co-Star Harrison Ford (der den Han Solo spielte) erzählte. Sie hinterlässt ihre Mutter Debbie Reynolds (84) und ihre Tochter Billie Lourd (24).

