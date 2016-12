Bereits im Juli fiel die letzte Klappe bei den Dreharbeiten zu "Star Wars: Episode VIII", der am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos startet und in dem auch Carrie Fishers Tochter Billie Lourd eine Rolle übernimmt. Somit war Fishers Arbeit am achten Teil der Sci-Fi-Sage bereits beendet, bevor sie gestern im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Herzattacke verstarb.

Somit wird sich Fishers Tod voraussichtlich erst in der neunten Episode auf ihre Kult-Rolle der Prinzessin Leia auswirken, in der sie ursprünglich mitspielen sollte und deren US-Kinostart bisher für den 24. Mai 2019 geplant ist.

Fisher hinterlässt zudem noch weitere unbeendete Projekte: Die Amazon-Comedyserie "Catastrophe", in der sie die Mutter eines Hauptcharakters spielte, wurde gerade auf eine vierte Staffel verlängert. Außerdem war sie für den Film "Wonderwell" eingeplant, einem Fantasy-Abenteuer, das in der Modewelt angesiedelt ist. In der satirischen Animationsserie "Family Guy" lieh sie dem Charakter von Angela die Stimme, der Chefin von Seth MacFarlanes Protagonist Peter Griffin.

