Captain Underpants: Auf dem ersten Poster macht der Feinripp-Heroe einen auf Batman

Dass seine eigenwillige Kinderbuchserie Captain Underpants mal in 20 Sprachen übersetzt, weltweit über 70 Millionen mal verkauft und pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum von DreamWorks & 20th Century Fox auf die große Leinwand gebracht werden würde, hätte der US-amerikanische Autor und Künstler Dav Pilkey 1997 bei der Herausgabe des ersten Bandes sicherlich nicht gedacht. Am Erfolg der insgesamt 12 Bände und einige Spin-offs umfassenden Reihe hatte auch die Tatsache nichts ändern können, dass die beliebten Kinderbücher immer mal wieder auf dem Katalog für verbotene Bücher gelandet sind - zunächst wegen schlechtem Einfluss und anstößiger Sprache, später dann wegen der Tatsache, dass einer der beiden Hauptcharaktere schwul ist.

Die beiden o. g. Filmstudios haben aber allen hysterischen Moralwächtern zum Trotz das Leinwand-Potenzial der Serie erkannt und wollen mit "Captain Unterpants" noch dieses Jahr das erste Abenteuer des leicht bekleideten Superhelden in die Kinos bringen. Jetzt hat DreamWorks das erste Poster zur Animationskomödie veröffentlicht, auf dem der Feinripp-Heroe einen auf Batman macht.

Held wider Willen: Zwei Schüler machen aus ihrem Rektor einen ungewöhnlichen Helden. Captain Underpants to the rescue! Quelle: DreamWorks David Soren (Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum) übernimmt die Inszenierung des Animationsfilmes, für den Komödien-Experte Nicholas Stoller (Der Ja-Sager) das Drehbuch verfasste. Und nun zur Handlung: Harold und George sind an ihrer Schule die Streiche-Meister, haben nur Unsinn im Kopf und treiben Schabernack - kein Wunder also, dass sie ständig Ärger mit dem fiesen Rektor Mr. Krupp haben. Eher zufällig schaffen die beiden es, Mr. Krupp zu hypnotisieren und erschaffen dadurch einen Superhelden. Wann immer jemand mit den Fingern schnippt, wird der miesepetrige Rektor nun zum supergut gelaunten, Unterhose und Cape tragenden Captain Underpants. Leider ist der Schlüpfer-Heroe enorm tollpatschig und gerät von einem abgefahrenen Schlamassel ins nächste und so müssen Harold und George ihren gesamten Einfallsreichtum aufwenden, um ihren Helden vor größerem Ärger zu bewahren. Im Film werden die beiden Schüler von "Silicon Valley"-Star Thomas Middleditch und "Ride Along"-Star Kevin Hart gesprochen, "Hangover"-Star Ed Helms leiht dem unfreiwilligen Superhelden seine Stimme und Nick Kroll (Sing) ist als Professor Poopypants zu hören.

Der deutsche Kinostart von "Captain Underpants" ist für den 12. Oktober 2017 angesetzt. Dass DreamWorks Superhelden-Stoff gekonnt umsetzen kann, bewies das Animations-Studio bereits vor 7 Jahren mit dem überaus gelungenen CGI-Spaß "Megamind".



Quelle: nerdist.com