Call of Duty: WW2: Der kinoreife Gameplay-Trailer ist da!

Der erste Trailer zum Shooter Call of Duty: WW2 ist da! Und dieser hat es in sich.

Im kinoreifen Trailer seht ihr die Landung in der Normandie, welche besonders actiongeladen umgesetzt ist. Zudem ist gut zu erkennen, dass die Entwickler sehr viel Wert darauf legen, eine Gefühl von Kameradschaft und Bruderschaft zu erzielen. Die Interaktion zwischen den einzelnen Soldaten ist sehr wichtig und soll auch Emotionen transportieren.

Daneben kommt natürlich auch die Action nicht zu kurz, wie ihr anhand von mehreren Schlachten und Gefechten im Gameplay-Video sehen könnt, das mit Spielgrafik aufgenommen wurde. Der Trailer konzentriert sich auf die Single-Player-Kampagne, doch Call of Duty: WW2 wird natürlich auch über einen Multiplayer-Modus verfügen sowie über eine Koop-Kampagne, in der Zombies eine Rolle spielen werden.

Möchtet ihr mehr über das Spiel erfahren, dann lest euch unsere Preview durch. Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.