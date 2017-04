Call of Duty: WW2 - Kampagne diesmal ohne Auto-Heilung 

Die automatische Lebensregeneration der Spielfigur ist ein Markenzeichen des modernen Shooters. Man hat im Gefecht zwei Kugeln zu viel einstecken müssen, und ist tödlich verwundet? Kein Problem - einfach kurz in Deckung gehen, bis fünf zählen, und schon erfreut sich der digitale Soldat wieder bester Gesundheit. Nicht selten wurde diese Art der Gameplay-Gestaltung in den vergangenen Jahren kritisiert, und der Entwickler Sledgehammer Games möchte mit dem frisch enthüllten Call of Duty: WW2 offenbar wieder andere Wege beschreiten - zumindest im Singleplayer.

Thematisch solle die Regeneration der Spielfigur zur Handlung und den Charakteren des Spiels passen, wie der Entwickler Glen Schofield gegenüber der Seite Polygon verraten hat. Deswegen soll es im Spiel ein neues System geben, das die automatische Genesung ersetzen soll. "Du musst jede Kugel fürchten. Du bist kein Superheld", so Schofield im Interview. Welches System sich der Entwickler stattdessen für Call of Duty: WW2 überlegt hat, ließ Schofield dabei nicht verlauten.

Wie der Mitbegründer von Sledgehammer Games, Michael Condrey, allerdings in einem Interview mit Gamesradar verraten hat, soll man sich im Spiel viel stärker auf seine Squad-Mitglieder verlassen müssen. Die Kameraden sollen einen im Kampf offenbar etwa mit frischer Munition versorgen - eine weitere Ressource, die sich nicht einfach so von alleine aufladen soll. Es ist nahe liegend, dass die Gesundheit der Spielfigur ähnlich gehandhabt wird. Der stärkere Fokus auf Kameraderie könnte interessante taktische Aspekte im Spiel zulassen, denn logischerweise müssten sich Kameraden zur Versorgung der Spielfigur in unmittelbarer Nähe befinden.

