Call of Duty: Teaser-Seite lässt Fangemeinde rätseln 

Eine einfache Seite lässt die Fangemeinde des bekannten Shooters Call of Duty ordentlich rätseln. Viel ist auf dieser nicht zu sehen - nur eine Enigma-Maschine, welche im zweiten Weltkrieg oft genutzt wurden, um Nachrichten zu entschlüsseln. Auf reddit begannen Fans sofort mit der Suche nach Hinweisen - und wurden fündig. Ein Code versteckte sich in einem der Teaser-Bilder für den neuen Zombiemodus. Gibt man diesen in die Maschine ein erhält man den Satz "a new horror rises", höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf den Zombiemodus des Spiels.

Kurz darauf tauchen weitere Hinweise auf: ein Bild von Frederick Barbarossa, einem römischen Kaiser, sowie das "Porträt eines jungen Mannes". Beide Begriffe sind historisch aufgeladen und die Verbindungen zum zweiten Weltkrieg kaum zu übersehen: Operation Barbarossa war der Codename für die Invasion der Sowjetunion 1944. Das Bild hingegen wurde 1945 von den Nazis gestohlen - und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht.

Der bisher letzte Hinweis befindet sich auf der Platte unter der Enigma-Maschine. Die dort eingravierten Koordinaten liegen genau in Dünkirchen - einer Stadt in Frankreich, einem bekannten Kriegsschauplatz. Bisher ist unklar, ob die Seite noch mehr Geheimnisse versteckt, die nur darauf warten, gefunden und entschlüsselt zu werden. Sicher ist nur: all diese Hinweise sind unwiederbringlich mit dem zweiten Weltkrieg verbunden. Welche Rolle sie in der Kampagne, im Multiplayer oder im Zombiemodus spielen werden, bleibt abzuwarten.

