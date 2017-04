Call of Duty: WW2 - Kurzes Video verrät Infos zur Entwicklung

Nachdem Call of Duty: WW2 offiziell angekündigt wurde, veröffentlichten die Entwickler von Sledgehammer Games ein kurzes Video auf Twitter. In diesem gibt Mitbegründer Michael Condrey weitere interessante Details zum kommenden Shooter preis.

2,5 Jahre lang den Zweiten Weltkrieg studiert

So habe Sledgehammer sich ausführlich auf die Entwicklung des Spiels vorbereitet, indem man in den letzten zweieinhalb Jahren quer durch Europa und den Rest der Welt reiste, um sich so viele Informationen wie möglich einzuholen.



In dem Video selbst befindet sich Conway vor den "Churchill War Rooms" in London. Dabei handelt es sich um die ehemals geheime Kommandozentrale der britischen Kriegsführung während des Zweiten Weltkriegs, die nach dem damaligen Premierminister Winston Churchill benannt wurde. Unter dessen Kommando wurden in dem Hochsicherheitsbunker zu Kriegszeiten Pläne geschmiedet und die gesamten britischen Streitkräfte rund um den Globus koordiniert.

CoD: WW2 spielt womöglich in Europa

Ein Interessantes Detail an der Aussage Conways ist die Formulierung "quer durch Europa". Diese Aussage könnte ein direkter Hinweis darauf sein, dass Call of Duty: WW2 auf dem europäischen Kontinent spielt. Das ist sehr wahrscheinlich, denn laut einem aktuellen Leak des Release-Datums und der Vorbesteller-Boni sollen bekannte Kämpfe, wie die monumentale Schlacht um die Normandie, das Spiel erneut zu den Wurzeln der Serie bringen. Ob es im fertigen Game nur in Schlachten in Europa geht oder auch andere Kampfgebiete des Zweiten Weltkriegs rund um den Globus gibt, wird aktuell noch nicht offiziell verkündet. Weitere offizielle Details und ein erster Trailer sollen in wenigen Tagen folgen.

Mehr Informationen und bald auch Screenshots und Videos zu Call of Duty: WW2 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite, die laufend erweitert wird. Das Spiel wird voraussichtlich im September 2017 für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen - der offizielle Termin bleibt aber noch aus.