Call of Duty: Großer Shooter-Sale im Humble Store, bis zu 66% Rabatt

Im Humble Store sind an diesem Wochenende einige Titel der Ego-Shooter-Reihe Call of Duty um bis zu 66 Prozent reduziert. Das ist durchaus bemerkenswert, da sich Publisher Activision für gewöhnlich aus dem seit einigen Jahren grassierenden Sales-Wahnsinn im PC-Sektor eher heraushält. Die Oldies Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt's jetzt beispielsweise schon für jeweils 9,99 Euro.

Sowohl Call of Duty: Black Ops 3 als auch Call of Duty: Infinite Warfare, also die beiden jüngsten Serienteile, sind im Humble Store aktuell für nur noch 29,99 Euro erhältlich. Das ist die Hälfte des Normalpreise. In der Legacy Edition, der auch die Remaster-Fassung des oben bereits erwähnten Klassikers Call of Duty 4: Modern Warfare beiliegt, kostet Call of Duty: Infinite Warfare knapp 54 Euro. Ebenfalls herabgesetzt sind im Humble Store diverse DLC-Packs. Die komplette Liste findet ihr unter dem Quellenlink. Darin vergeblich suchen werdet ihr übrigens den Erstling.

Quelle: Humble Store