Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Activision verteilt neue Inhalte

Publisher Activision lässt es anlässlich des St. Patrick's Days in Call of Duty: Modern Warfare Remastered krachen. Bis zum 3. April 2017, um 9:01 Uhr, erhalten alle Spieler Zugang zur kostenlosen Map Daybreak, bei der es sich um eine Neuauflage der Karte Downpour mit grünen Landschaften und weiteren irischen Verzierungen handelt. Auf der Karte warten neue Herausforderungen auf euch, mit denen ihr euch spezielle Themen-Waffentarnungen namens "Blattwerk" und "Prisma" sichern könnt. "Außerdem gibt es für die Spieler jede Woche eine kostenlose Vorratslieferung, wenn sie sich anmelden und spielen", kommentiert Activision.

Im unterhalb dieser Meldung platzierten Trailer erhaltet ihr Einblicke in die neuen Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Mit dabei sind auch zahlreiche neue Themen-Objekte. Somit schaltet ihr fortan etwa neue Fadenkreuze, Embleme und Visitenkarten frei - und sogar den Waffenoffizier Darren "Graves" Cosgrave als spielbaren Charakter.

Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Zuletzt kündigte Activision etwa die Variety-Erweiterung für den Ego-Shooter an. Neben zehn seltenen Vorratslieferungen enthält der Zusatzinhalt die vier klassischen Mehrspieler-Maps Broadcast, Chinatown, Creek und Killhouse, die allesamt grafisch überarbeitet wurden. Der DLC erscheint am 21. März für PS4. Der Preis liegt bei 14,99 Euro. Spieler auf PC und Xbox One erhalten vermutlich einen Monat später Zugriff auf die Erweiterung.