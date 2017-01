Call of Duty: Infinite Warfare: Trailer zur Zombies-Episode Rave in the Redwoods

29.01.2017 um 17:15 Uhr Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Rave in the Redwoods ansehen. So heißt die nächste Zombies-Episode von Call of Duty: Infinite Warfare, die im ersten DLC mit dem Titel Sabotage enthalten ist. Der Zusatzinhalt erscheint am 31. Januar zunächst für die PS4 und etwa vier Wochen später auch für PC und Xbox One.

