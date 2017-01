Call of Duty: Infinite Warfare - Die neue Zombies-Episode Rave in the Redwoods im Trailer

Von Activision gibt's heute einen ersten Trailer zu Rave in the Redwoods. So heißt die neue Zombies-Episode, die Bestandteil des kommenden Sabotage-DLCs für Call of Duty: Infinite Warfare ist. Schauplatz von Rave in the Redwoods ist ein verlassener Campingplatz, auf dem die Untoten eine wilde Party feiern. Unter ihnen der ebenso Furcht erregende wie mysteriöse Slasher. Am Kampf gegen die Zombie-Brut beteiligt sich auch Regisseur Kevin Smith (Clerks, Dogma, Mallrats). Außerdem haben die vier Protagonisten Zugriff auf eine Reihe neuer Waffen.

Der Sabotage-DLC mit Rave in the Redwoods ist im Season-Pass von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten, und erscheint am 31. Januar zunächst für die PS4. Genau 30 Tage später dürfen dann auch Besitzer von PC und Xbox One zugreifen. Grund ist ein Exklusivdeal zwischen Konsolenhersteller Sony und Activision. Neben der neuen Zombies-Episode bringt der Sabotage-DLC die vier neuen Multiplayer-Maps Noir, Renaissance, Neon und Dominion. Der Einzelpreis für die Erweiterung liegt bei 14,99 Euro. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf der Themenseite zu Call of Duty: Infinite Warfare.