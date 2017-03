Call of Duty 2017: Zweiter Weltkrieg? Redaktions-Talk übers Szenario-Gerücht

29.03.2017 um 16:39 Uhr Welches Szenario hat das kommende Call of Duty? Gerüchte deuten auf den Zweiten Weltkrieg als Schauplatz hin. Was ist dran am Gerücht?Und wie würden wir das überhaupt finden? Zeit für einen Redaktions-Talk im Video mit Oliver Nitzsche, Matti Sandqvist und Simon Fistrich!

