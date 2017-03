Call of Duty (2017): Name lautet angeblich Call of Duty: WW2

Der Ausflug in den Weltraum von Call of Duty: Infinite Warfare kam bei den Fans nicht so gut an, weswegen der für dieses Jahr geplante Teil der Reihe wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein könnten.

Hierauf deuten in letzter Zeit mehrere Berichte und Gerüchte hin, drunter ein angebliches Cover des Shooters. Das Entwicklerstudio Sledgehammer kümmert sich dieses Mal um die Umsetzung. Das Studio ist unter anderem für das 2014 erschienene Call of Duty: Advanced Warfare verantwortlich. Der Titel des neuen Teils ist mehreren Quellen zufolge Call of Duty: WW2. Ob es sich dabei um einen Codenamen oder den richtigen Titel handelt, ist momentan noch nicht zu sagen.

Allerdings deutet derzeit sehr vieles darauf hin, dass wir mit dem nächsten Spiel der Call-of-Duty-Reihe wieder in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren. Hier spricht auch dafür, dass Michael Condrey, Mitgründer des Entwicklerstudios Sledgehammer, vor einiger Zeit erklärte, gerne ein Actionspiel entwickeln zu wollen, welches im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Das Spiel soll die neuesten Technologien nutzen und eine Story wie in der TV-Serie Band of Brothers bieten, wenn es nach ihm ginge.

Publisher Activision hält sich momentan noch bedeckt, was diese Gerüchte angeht und hat sich noch nicht dazu geäußert. Allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das neue Call of Duty offiziell angekündigt wird. Denn wir dürfen wohl wieder einmal im November mit dem Release des Spiels rechnen. So, wie das in den vergangenen Jahren auch der Fall war.

Quelle: Eurogamer