Call of Duty WW2: Steht die Ankündigung kurz bevor?

Lange müssen sich Fans offenbar nicht mehr gedulden, bis Activision Call of Duty 2017 ankündigt. Das geht zumindest aus aktuellen Spekulationen im NeoGaf-Forum hervor. Die Mutmaßungen folgen auf die Aussagen der IGN-Redakteure in der aktuellen Ausgabe der Game-Scoop-Show auf YouTube. Gegen Ende der Sendung versprechen die Moderatoren "ein paar coole News am Wochenende" und "ein großes Ding für die nächste Woche". Konkrete Infos und Hintergründe nannten die IGN-Mitarbeiter nicht.

Doch für viele NeoGaf-Nutzer und Kotaku-Redakteur Jason Schreier steht offenbar fest: Das kann nur Call of Duty WW2 sein. Der Autor springt auf den Zug der Spekulationen auf, schreibt über Twitter: "Ich tippe darauf, dass es mit einem 'C' beginnt und mit einem 'all of Duty: WW2' endet." Bestätigt sind die Gerüchte bislang nicht.

Call of Duty im Zweiten Weltkrieg?

Dass die Ankündigung des neuen Call of Duty-Ablegers bevorsteht, dürfte wahrscheinlich sein. Denn in der Regel stellt Activision den neuen Teil jeweils im Frühjahr vor. Gerüchte um ein angebliches Call of Duty WW2 existieren bereits seit mehreren Wochen. Dass der neue Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg spielt, scheint gesetzt zu sein. Zuletzt bestätigte unter anderem auch der in der Regel gut informierte Branchenkenner Shinobi602, dass die Entwickler von Sledgehammer Games den Zweiten Weltkrieg als Schauplatz für das neue Call of Duty gewählt haben.

Welches Szenario ihr konkret spielen dürft, bleibt aber noch abzuwarten. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Schaut am besten regelmäßig auf unserer Themenseite zu Call of Duty 2017 vorbei. Die Veröffentlichung des Ego-Shooters dürfte im Herbst erfolgen - auf PC, PS4 und Xbox One. Was wir uns vom neuen COD wünschen, erfahrt ihr nach nur einem Klick auf das folgende Video. Ob unsere Vorstellungen in Erfüllung gehen, erfahren wir vermutlich schon in Kürze.

Quellen: Reddit, Neogaf, Twitter



