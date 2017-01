Call of Duty (2017): Sledgehammer heizt Spekulationen um historisches Setting an

Sledgehammer Games heizt die Spekulationen um das neue Call of Duty für 2017 an. Zunächst veröffentlichte Studiomitgründer Michael Condrey Neujahrsgrüße an seine Twitter-Fans - offenbar mit einer versteckten Botschaft. Denn den Tweet versah er mit einem Bild einer M1911-Pistole, die als Standardausstattung bei vielen amerikanischen Streitkräften unter anderem im Ersten sowie Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg sowie Koreakrieg zum Einsatz kam.

Fans spekulieren: Kehrt Call of Duty in diesem Jahr zu einem historischen Schauplatz zurück? Gänzlich unwahrscheinlich scheint diese Annahme nicht zu sein. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres kamen Gerüchte auf, wonach uns der nächste Ableger der populären Ego-Shooter-Reihe nach Vietnam entführt. Als Entwicklerstudio soll Sledgehammer Games fungieren, wie IGN Spanien damals ebenfalls berichtete.

Mysteriöses Teaser-Video

Untermauert werden die Spekulationen um ein historisches Setting bei Call of Duty 2017 von den Neujahrsgrüßen, die direkt über den Twitter-Kanal von Sledgehammer Games abgesetzt wurden. Denn die enthalten einen kurzen Teaser-Clip, der ein offenbar altes Uhrwerk mit einer Art Zahlenschloss zeigt, das zum Jahr 2017 herunterzählt. Am Ende des Clips ertönt ein Gongschlag, der an den Big Ben in London erinnert. Auch hier interpretieren Fans einen historischen Schauplatz hinein. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Weder Sledgehammer Games noch Publisher Activision haben sich zu den Spekulationen bislang geäußert.

In der Regel werden die neuen Call of Duty-Spiele im April oder Mai angekündigt. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Call of Duty 2017 im Auge. Dort laufen aktuelle News zum Ego-Shooter zusammen. Zur Erinnerung: Bereits vor einigen Jahren arbeitete Sledgehammer Games an einem Call of Duty mit Vietnam-Setting. Das Projekt wurde von Activision allerdings eingestellt, weil Sledgehammer Games bei der Entstehung von Call of Duty: Modern Warfare 3 unter der Regie von Infinity Ward aushelfen sollte. Nicht unwahrscheinlich, dass die Entwickler die Arbeiten am damaligen Projekt wieder aufgenommen haben.

Merry Christmas everyone, hope your day is joyous. Did you see our @SHGames card: https://t.co/c2DvVXW5ju? Now, can you unsee our runner-up? pic.twitter.com/v0cY4TfllD — Michael Condrey (@MichaelCondrey) December 25, 2016

It's officially 2017! Some call it the zodiac year of the Hammer. Have a safe and fun New Year's, everyone! #SHGholidays pic.twitter.com/24qlku6ITd — Sledgehammer Games (@SHGames) January 1, 2017