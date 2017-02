Call of Duty 2017: Alternative Zeitlinie, neue DLC-Politik - Wünsche der Fans

Das nächste Call of Duty geht zurück zu den Wurzeln der Reihe, so jedenfalls das Versprechen von Publisher Activision. Konkreter wurde der Branchenriese nicht; der ideale Nährboden für Spekulationen aller Art. CoD-Fans haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wohin die Reise mit der einst rumreiche Shooter-Serie gehen sollte. Zugute halten lässt sich Activision, dass das Interesse an Call of Duty nach der eher unterdurchschnittlichen Resonanz auf Call of Duty: Infinite Warfare wieder aufgeflammt ist. Das ist an der Vielzahl an Zuschriften auf Facebook sichtbar, aber auch in anderen sozialen Kanälen äußert sich die Community vorsichtig optimistisch.

"Ich hoffe bei Gott, dass sie mich nicht ohne Grund angefixt haben", schreibt etwa xHuntingU als Antwort auf das jüngst veröffentlichte Activision-Statement zu den Ambitionen für das neue Call of Duty. Ein Grund hierfür ist das spekulierte Szenario. Fans vermuten, dass das für 2017 angepeilte CoD im Zweiten Weltkrieg oder Vietnam angesiedelt sein könnte. Vor dieser historischen Kulisse begann seinerzeit die Erfolgsgeschichte von Call of Duty. Doch nicht alle teilen die Ansicht, dass eine Rückkehr zu einstigen Schlachtfeldern wie der Normandie eine gute Idee sei. Reddit-Nutzer TheRadSpaceman, der von sich aus sagt, er sei es ganzes Leben lang schon Fan der Reihe, ist etwa der Meinung:

Ich denke nicht, dass die Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg die beste Möglichkeit darstellt, der Serie neues Leben einzuhauchen. "Ich denke nicht, dass die Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg die beste Möglichkeit darstellt, der Serie neues Leben einzuhauchen. Und zwar einfach deshalb, weil wir schon vier Spiele haben, die in dieser Zeitperiode spielen und wir nichts sehen würden, was wir nicht schon in Teil 1, 2, 3, World at War und Teilen von Black Ops nicht schon gesehen haben." Jedoch fände er einen Aspekt spannend, nämlich die Welt der Geheimoperationen während des Zweiten Weltkriegs näher zu beleuchten. Um eine Brücke zu den älteren Call of Duty-Titeln zu schlagen, rät er die Hauptfigur mit dem Vater des Black Ops-Helden Alex Mason zu besetzen.

Andere sind im Hinblick aufs Setting noch offener und bekunden Interesse an einem Call of Duty, das in einer alternativen Zeitlinie spielt, die parallel zu den Ereignissen währendes Zweiten Weltkriegs verläuft. "Wir haben die Schlacht um die Normandie in praktisch jedem WW2-Spiel erlebt. Ich stelle mir kein Spiel vor, wo die Deutschen siegen, sondern eines, in der die Operation an der Normandie schief läuft und deshalb zu anderen Schlachten im vergleichbaren Umfang führt."

Auch in puncto Geschäftsmodell wünschen sich Fans ein Umdenken bei den Verantwortlichen herbei. Im Fokus steht dabei die derzeitige DLC-Politik, die auf den Vertrieb von kostenpflichtigen Maps fußt und damit Spieler entzweien würde. In der Wunschvorstellung würde Activision die Karten in künftigen Fortsetzungen wie etwa in Titanfall 2 gratis für alle freigeben und Spieler stattdessen über Mikrotransaktionen für kosmetischen Items zur Kasse bitten. Ingame-Verkäufe habe Activision ja schon mit Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Infinite Warfare und Black Ops 3 erfolgreich getestet. Fans vermuten, dass Activision mit Mikrotransaktionen ohnehin längst mehr Geld umsetzt als mit dem Absatz von Season-Pässen.