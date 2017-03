Call of Duty 2017 im Zweiten Weltkrieg: Cover aufgetaucht - Leak oder Fake?

Call of Duty World War 2 soll angeblich der nächste Ableger des beliebten Shooter-Franchises heißen und dem Titel entsprechend im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein. Das will der YouTube-Kanal "TheFamilyVideogamers" herausgefunden haben und belegt es mit entsprechenden Aufnahmen der angeblichen Spielverpackung. Prompt landeten das Video und besagte Bilder auf reddit, wo das Thema nun heiß diskutiert wird. Die Aufnahmen seht ihr in der Bildergalerie unterhalb des Artikels.

Leak oder Fake?

Einige User sind absolut gehypt vom angeblichen Leak und begeistert davon, dass Call of Duty nach futuristischen Darbietungen der letzten Teilen mit dem nächsten Ableger erneut zu den Wurzeln der Serie zurückkehrt. Kritiker wollen das Ganze aber nicht glauben. Einige behaupten sogar, dass es sich bei den Bildern auf dem angeblichen Cover von CoD: WW2 um Szenen aus dem Kriegsfilm "Der Soldat James Ryan" handelt und stempeln es als billigen Fake ab.

Ob an der Sache wirklich etwas dran ist, ist aktuell noch unklar. Schaut man sich den YouTube-Kanal genauer an, stellt man fest, dass dieser nur knapp über 200 Follower hat. Die Masse der Abonnenten muss aber nicht zwangsläufig mit der Qualität und dem Wahrheitsgehalt der Videos zu tun haben. Denkbar ist aber, dass sich die Verantwortlichen einen zugegebenermaßen guten Fake erdacht haben, um die eigene Popularität zu steigern. Offizielle Statements vom Publisher Activision oder dem Entwickler Sledgehammer Games zu diesem Thema bleiben zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

Was meint ihr? Handelt es sich bei den Bildern um echtes Promo-Material, das geleakt wurde, oder doch eher um einen Fake? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an eurer Meinung teilhaben! Mehr interessante News zu Call of Duty 2017 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite, die laufend erweitert wird.