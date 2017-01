Call of Cthulhu: Düsterer Trailer zum Lovecraft-Rollenspiel

Von Publisher Focus Home Interactive erreicht uns heute ein neuer Trailer zu Call of Cthulhu. In dem "Depths of Madness", zu Deutsch etwa "Die Tiefen des Wahnsinns", betitelten Trailer erfahren wir ein paar Einzelheiten zur Story des düsteren Horror-Abenteuers. Call of Cthulhu wurde bereits 2014 erstmals angekündigt. Entwickler war damals noch Frogwares (Sherlock Holmes: The Devil's Daughter). Anfang des vergangenen Jahres erfolgte dann der Wechsel hin zu Cyanide (Styx: Shards of Darkness). Über die genauen Gründe ist bis heute nichts bekannt.

Erscheinen soll Call of Cthulhu irgendwann im laufenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Schauplatz ist eine abgelegene Insel, wo der Protagonist einigen mysteriösen Todesfällen auf die Spur kommen muss. Das Gameplay wird als Mischung aus Rollenspiel und Detektiv-Adventure beschrieben. Die durchaus sehenswerte Grafik von Call of Cthulhu realisiert Cyanide mit der beliebten Unreal Engine 4 aus dem Hause Epic. Auch der oben bereits erwähnte, zweite Teil der Styx-Reihe basiert darauf. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Call of Cthulhu.