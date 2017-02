CD Projekt steigert seinen Marktwert auf 1,6 Milliarden US-Dollar

CD Projekt blickt in den vergangenen Jahren auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Die The-Witcher-Reihe vom Studio CD Projekt Red feierte mit The Witcher 3: Wild Hunt ihren Höhepunkt, der von Fans und Presse mit Lobpreisungen überschüttet wurde. Zusätzlich etablierte sich die Handelsplattform GOG immer mehr zur zweiten starken Kraft auf dem digitalen PC-Markt. Das schlägt sich natürlich auch in den Geschäftszahlen des Unternehmens wieder. Lag der Kurs einer Aktie Anfang 2015 noch bei 4,18 US-Dollar, liegt er inzwischen bei stolzen 17,20 US-Dollar.

Damit liegt der Gesamtmarktwert von CD Projekt inzwischen bei rund 1,6 Milliarden US-Dollar, was die Firma zu einem der größten Unternehmen in Polen macht. Es übertrumpft unter anderem Tauron Polska Energia, einen polnischen Energieversorger mit 25.000 Mitarbeitern. An der Entwicklung des Aktienkurses von CD Projekt SA. Quelle: Neogaf polnischen Börse wird CDP inzwischen als fünfzehnt-größtes Unternehmen geführt. Der Firmenwert stieg allein in den letzten drei Monaten um 56 Prozent. Betrachtet über die letzten fünf Jahr beträgt der Zuwachs stolze 1200 Prozent. Als größter polnischer Exporteur im IT-Sektor generiert CD Projekt 95% seiner Einnahmen außerhalb von Polen.

Auch in der weltweiten Spielebranche braucht sich CD Projekt nicht zu verstecken. Der japanische Publisher Capcom kommt zum Beispiel nur auf einen Marktwert von rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Die nächst größeren Spielekonzerne sind Square Enix und Konami mit 3,52 Milliarden beziehungsweise 5,89 Milliarden US-Dollar Marktwert. Die Entwickler von CD Projekt arbeiten derzeit an verschiedenen Projekten wie Gwent und Cyberpunk 2077 sowie mindestens einem noch nicht angekündigten AAA-Titel. Bei gleichbleibender Qualität, könnte das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Quelle: Neogaf (via PC Gamer)