In Zusammenarbeit mit der GfK Entertainment zeichnet der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) jeden Monat die in Deutschland erfolgreichsten Video- und Computerspiele aus. Und auch im vergangenen Januar haben es wieder insgesamt drei Spiele zu einer Auszeichnung geschafft. Demnach darf sich das Entwicklerteam von Ubisoft über einen BIU Sales Award in Platin für Watch Dogs 2 freuen. Das im November 2016 veröffentlichte Hacker-Abenteuer wurde hierzulande nun über 200.000 Mal für die PlayStation 4 verkauft.

Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung von Resident Evil 7 Biohazard konnte das Horror-Abenteuer von Capcom in Deutschland insgesamt 100.000 Mal für PlayStation 4 verkauft werden und erhält deshalb den BIU Sales Award in Gold. Zudem wird auch das Entwicklerteam von Nintendo für die 3DS-Umsetzung von Super Mario Maker mit dem goldenen BIU Sales Award ausgezeichnet. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware verleiht bereits seit dem Jahr 2008 die Preise für die erfolgreichsten Spiele.

Quelle: BIU