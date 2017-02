Am 07. April 2017 wird Publisher Gearbox Software und das Entwicklerteam von People Can Fly eine Neuauflage des im Jahr 2011 erschienenen First-Person-Shooters Bulletstorm unter dem Namen "Bulletstorm: Full Clip Edition" für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Wenige Wochen vor dem Release wurde nun ein weiterer Trailer veröffentlicht, der sich besonders auf die Geschichte von Bulletstorm fokussiert. Das entsprechende Video könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

Auf der Internetseite von IGN wurde darüber hinaus weiteres Gameplay zur Bulletstorm: Full Clip Edition veröffentlicht. Unter anderem gibt es dort 14 Minuten Material in 4K aus dem Shooter zu sehen. Die Neuauflage bietet unter anderem verbesserte Texturen, eine verbesserte Bildrate und eine höhere Auflösung. Zudem dürfen sich Käufer über alle bisher erschienen DLC freuen, die nach dem Launch 2011 ins Spiel gebracht wurden.



Zusätzlich wurde ein weiteres Video mit Duke Nukem als Protagonist veröffentlicht, der in der Neuauflage von Bulletstorm zu den spielbaren Charakteren gehört.



Die Bulletstorm: Full Clip Edition wird auch hierzulande ungeschnitten im Handel erscheinen. Vor rund zwei Wochen gab Gearbox bekannt, dass der Titel vom Index gestrichen worden ist und damit einem Uncut-Release in Deutschland nichts im Weg steht. Weitere Meldungen zu Bulletstorm findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gematsu